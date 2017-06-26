41 yaşında okumak için İstanbul'a geldi, 22 yıllık yuvasını yıktı

“Yeter ki düzenli işim olsun”

“Kızlarımdan ayrılmak istemiyorum”

“Annemin yanında duracağım”

40 yaşından sonra gazeteci olmaya karar veren Adanalı, 22 yıllık evliliğini yıkarak, okul arkadaşı. adlı genç kadınla evlenmesi ailesini şoke etti. Severek evlendiğini, hatta eşine kaçarak hayatlarını birleştirdiğini söyleyen Şükran Bezgin ise bir yandan çocuklarını okutmak için mücadele ederken, kocasının yüzüstü bırakarak kaçmasının ardından evini geçindirmeye çalışıyor. Eşinin kurduğu röportajturk.com adlı haber sitesi ve okul arkadaşı. adlı genç kadın yüzünden kendilerini terk ettiğini söyleyen talihsiz kadın bulduğu gündelik işlerde çalışmaya başladı.Adana’da 3 çocuk annesi, kocasının üniversite okumak için gittiği İstanbul’da sınıf arkadaşı ile sözlenip kendilerini terk ettiğini ileri sürdü. Bezgin, “Kiramız doldu. 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Düzenli olduğu sürece ne iş olsa yaparım. Yeter ki çocuklarıma bakayım. Yardım bekliyorum” dedi.Adanalı ev hanımı(42) ile özel sektörde işçi olarak çalışan Yılmaz Bezgin (41), 22 sene önce birbirlerini sevip kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten(19),(17) ve(14) isimli 3 çocukları oldu.2015 yılında ise, eşine okumak istediğini söyleyip önce Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) daha sonra ise Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girdi. Bezgin, sınav sonucuna göre ise İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü kazandı ve hem okumak hem de çalışıp ailesine bakmak için İstanbul’a gitti. Bezgin, okuduğu sırada, geçen yıl iddiaya göre sınıf arkadaşı. (31) ile sevgili oldu.Sosyal medyadan çiftin paylaştığı fotoğraflar ile durumu öğrenenise eşini arayıp bu olayı sordu ve ‘Böyle bir şey yok, yalan’ yanıtını aldı. Daha sonra ise, iddiaya göre sevgilisiile internet sitesi kurup röportajlar yaparak para kazanmaya başladı ve ikili sözlendi, fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine, eşini arayıp tartıştı ve Yılmaz Bezgin de, ‘Senden dini nikahtan boşanıyorum’ dedi ve eşiyle çocuklarına para göndermeyi kesti.ise ev kirasını ödeyemez hale gelince’un ‘Toplum Yararına Programı' kapsamında Sarıçam ilçesine bağlı’nda hizmetli olarak geçtiğimiz nisan ayında 6 aylığına çalışmaya başladı.Eylül ayında 6 aylık işin sona ereceğini, kirasını ise nasıl ödeyeceğini bilmediğini anlatan Bezgin, “Ben 3 çocukla baş başa kaldım. Geçen seneden beri maddi imkansızlıklar çekiyorum. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Fakat Eylül’ün başında çıkarılacağım. Ben vicdanı olan insanlardan bize yardımcı olmalarını istiyorum. Kiramız doldu. 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum. 22 senem gitti ama çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum. Düzenli bir işim olursa ne iş olsa yaparım. Yeter ki çocuklarıma bakayım” diye konuştu.Eşinin 2 kızını İstanbul’a çağırdığını fakat kızlarına İstanbul’da eşinin bakamayacağını öne süren anne Bezgin, “Eşim 1 seneden beri bana maddi yönden destek olmuyor. Bu tatilde çocuklarımı İstanbul’a gönderecektim. Çağırdı. Bakacağım diyor ama ben ona güvenmiyorum. Çocuklarıma bakamaz. İstanbul gibi bir yerde iki kız çocuğunu göndermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.Ayrıca Şükran Bezgin, Müge H.Y.’nin annesinin ilk zamanlar kendisini aradığını ve bu ilişkiyi onaylamadığını fakat zamanla kabullendiğini belirtti.Elif Bezgin ise annesinin yanında kalmak istediğini belirterek, “Annem eğer çalışacak bir iş bulursa kendisi de çalışabilir. Bizim evimiz olsa mesela ben burada kalmak istiyorum Adana’da. Bize yardım ederlerse annemizin yanında kalmak istiyoruz. Babam son 1 yıldan beri ilgisiz. Arayıp sormamaya başladı. Annem zor şartlarda bizi okutmaya çalışıyor” dedi.