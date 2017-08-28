PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 3 işçi hayatını kaybetti

ŞIRNAK(AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım inşaatında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.
Saldırıda 3 işçi yaşamını yitirdi.
Kaçan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol yapımında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.
ŞIRNAK(AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım inşaatında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.
Saldırıda 3 işçi yaşamını yitirdi.
Kaçan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.