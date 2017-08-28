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PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 3 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol yapımında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 3 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol yapımında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:20
PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 3 işçi hayatını kaybetti

ŞIRNAK(AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım inşaatında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 işçi yaşamını yitirdi.

Kaçan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
PKKTerör SaldırısıTürkiye
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