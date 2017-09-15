Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108421
ALTIN
146.271
DOLAR
3.4280
STERLİN
4.6515
EURO
4.1017
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Polisten kaçmaya çalışırken 10 araca çarptı

Van'da polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, trafik ışığında bekleyen 10 araca çarptıktan sonra yakalandı.

Polisten kaçmaya çalışırken 10 araca çarptı

Van'da polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, trafik ışığında bekleyen 10 araca çarptıktan sonra yakalandı.

15 Eylül 2017 Cuma 15:45
Polisten kaçmaya çalışırken 10 araca çarptı

VAN (AA) - Van'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, içinde uyuşturucu bulunan kamyonetiyle kırmızı ışıkta bekleyen 10 araca çarptıktan sonra yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.B'nin kullandığı 06 FH 6245 plakalı kamyoneti İpekyolu ilçesinde takibe aldı.

Bostaniçi Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca esnasında araçları tehlikeye düşüren İ.B, kamyonetiyle Şerefiye Mahallesi'ndeki trafik ışığında bekleyen 10 araca çarptıktan sonra durabildi.

Araçtan inip kaçmaya çalışan İ.B, kısa sürede yakalandı.

Kamyonette arama yapan ekipler, bagajdaki torbaya gizlenmiş 204 pakette 145 kilo 581 gram eroin ile tabanca buldu.

İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, şüphelinin kamyonetiyle trafik ışığında bekleyen 10 araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhabir: Necat Hazar

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone X, ABD'li tüketicilere pahalı geldi
iPhone X, ABD'li tüketicilere pahalı geldi
Prof. Dr. Kavas: Türkiye Afrika konusunda dışarıdan uzman getirebilir
Prof. Dr. Kavas: Türkiye Afrika konusunda dışarıdan uzman getirebilir
ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi
ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi
Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması
Salihi ve Destici'den referandum açıklaması
Salihi ve Destici'den referandum açıklaması
THY, ABD'ye gidecek kargolar için X-Ray cihazları alıyor
THY, ABD'ye gidecek kargolar için X-Ray cihazları alıyor
Michelin yaz ve kış lastikleri için kampanya
Michelin yaz ve kış lastikleri için kampanya
Peugeot’da eylül fırsatları
Peugeot’da eylül fırsatları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim