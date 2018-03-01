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PYD'ye katılan İngiliz'in yargılanmasına devam edildi

Suriye'ye giderek terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiltere vatandaşının terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmasına devam edildi.

PYD'ye katılan İngiliz'in yargılanmasına devam edildi

Suriye'ye giderek terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiltere vatandaşının terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmasına devam edildi.

01 Mart 2018 Perşembe 20:18
PYD'ye katılan İngiliz'in yargılanmasına devam edildi

LONDRA (AA) - Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiltere vatandaşı Jim Matthews’in terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Terör örgütü PYD/PKK saflarına katılan eski asker Jim Matthews, İngiliz terörle mücadele yasası kapsamında bugün Londra’da Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Şartlı kefaletle tutuksuz yargılanacak olan Matthews’in ana duruşmasının kasım ayında başlamasına karar verildi.

Pasaportuna 14 Şubat’ta çıkarıldığı Westminster Sulh Ceza Mahkemesince el konulan Matthews, Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor.

Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan "DEAŞ’la savaşan İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı.

Matthews, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD/PKK'ya katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim oldu.

Terör örgütü PYD/PKK saflarına katılan Aidan James adlı bir diğer İngiliz de geçen ay Liverpool Havalimanında gözaltına alınmıştı.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Ancak İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanlar hakkında, ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu.

"YGP terör listesine alınsın" tavsiyesi

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı.

Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.

Muhabir: Tayfun Salcı

Anahtar Kelimeler:
DünyaİNGİLTEREJim MatthewsLondraOld BaileyPKKPYD
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