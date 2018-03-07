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Refiye Hanım'ın yüksek gerilim hattındaki mesaisi

TREDAŞ Babaeski İşletme Şefliği'nde arıza görevlisi olarak görev yapan Refiye Dülger, 18 yıldır yüksek gerilim hatlarında ve elektrik direklerinde mesai harcıyor.

Refiye Hanım'ın yüksek gerilim hattındaki mesaisi

TREDAŞ Babaeski İşletme Şefliği'nde arıza görevlisi olarak görev yapan Refiye Dülger, 18 yıldır yüksek gerilim hatlarında ve elektrik direklerinde mesai harcıyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:51
Refiye Hanım'ın yüksek gerilim hattındaki mesaisi

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Babaeski İşletme Şefliği'nde arıza görevlisi olarak görev yapan Refiye Dülger, 18 yıldır yüksek gerilim hatlarında ve elektrik direklerinde mesai harcayarak, bir akrobat gibi cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor.

Bir tekstil fabrikasının elektrik arıza departmanında çalışırken ustasının "Elinin hamuruyla erkek işlerine karışman doğru değil" eleştirisiyle hırslanan Refiye Dülger, bir yıla yakın çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden istifa ederek 2000 yılında TREDAŞ'ta işe başladı.

Yıllardır ilçede nerede bir arıza varsa kaskını, eldivenini takan 47 yaşındaki Dülger, kimi zaman elektrik direklerine, kimi zaman yüksek gerilim hatlarına çıkarak arızayı kısa sürede çözüp bölgeyi elektriğe kavuşturuyor.

AA ekibi, çalışkan ve cesur tavırlarıyla dikkati çeken Dülger'in bir gününü görüntüledi.

"İşimi severek yapıyorum"

Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini çok sevdiğini söyledi.

Erkeklerin egemen olduğu mesleği, kadınların da yapabileceğini topluma gösterdiğini ifade eden Dülger, kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını belirtti.

Mesleğinin zorluğunu ve tehlikesini bildiğini anlatan Dülger, "TREDAŞ'taki görevimi yaklaşık 18 yıldır severek yerine getiriyorum. Bana başta ailem ve diğer yakınlarım çok destek oldular. TREDAŞ, ailesi de beni kabul ederek, tüm kadınlar adına bu şansı bana verdi." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BabaeskiTREDAŞTürkiyeYüksek Gerilim
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