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RTÜK yeni başkanını seçecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun cuma günkü toplantısında başkan ve başkan vekilliği seçimleri gerçekleştirilecek.

RTÜK yeni başkanını seçecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun cuma günkü toplantısında başkan ve başkan vekilliği seçimleri gerçekleştirilecek.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:39
RTÜK yeni başkanını seçecek

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) cuma günü başkanlık seçimleri yapılacak.

RTÜK Başkanlığına 25 Kasım 2015'te seçilen İlhan Yerlikaya'nın iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, Üst Kurul üyeleri yeni başkanı ve başkan vekilini belirlemek üzere bir araya gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK'ün cuma günkü toplantısının ana gündem maddelerinden birini başkanlık seçimi oluşturacak. Üst Kurul üyeleri, RTÜK'ün yeni başkanı ve başkan vekilini seçmek için oy kullanacak.

AK Parti'den 5, CHP ve MHP kontenjanından da 2'şer olmak üzere 9 üyeden oluşan Üst Kurulda, başkan seçilebilmek için 5 üyenin oyunun alınması gerekiyor.

Görev süreleri iki yıl

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36. maddesine göre Üst Kurul başkanı ve başkan vekili, iki yıl süresince bu görevi yürütüyor.

Başkan vekilliğine seçilen Üst Kurul üyelerinin de görev süresi, başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı tutuluyor. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyeleri ise 6 yıl görev yapıyor.

Muhabir: Burcu Çalık



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Başkanlık Seçimleriİlhan YerlikayaRadyo Ve Televizyon Üst KuruluRtükTürkiye
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