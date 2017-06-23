Sakarya'da havuzda dehşet, 5 ölü var

Dehşet verici olay Sakarya Akyazı'da meydana geldi. Aquapark'ta havuza serinlemek ve yüzmek için giren çocuklar hiç beklenmedik bir anda elektrik akımını kapıldı.Sakarya'da havuzda yüzen 3 çocuk elektrik akımına kapıldı onları kurtarmak isteyen 2 kişi daha havuza girdi ancak hiçbiri kurtulamadıAkyazı İlçesi'nde aqua parkta havuzda yüzen Gökay Yıldırım, Nurullah Ünlütürk ve Mert Kalıç adlı 3 çocuk, akıma kapıldı. İşletme sahibiile oğluda suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti.Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişinin hayata dönmesi için yapılan kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.