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23 Haziran 2017 Cuma 18:41

Sakarya'da havuzda dehşet, 5 ölü var

Akyazı'da yüzmek için havuza giren çocuklar elektrik akımına kapıldı. Havuzda bulunan 3 çocuk ile onları kurtarmak için havuza atlayan 5 kişi feci şekilde can verdi.

Sakarya'da havuzda dehşet, 5 ölü var
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Sakarya'da havuzda dehşet, 5 ölü var

Dehşet verici olay Sakarya Akyazı'da meydana geldi. Aquapark'ta havuza serinlemek ve yüzmek için giren çocuklar hiç beklenmedik bir anda elektrik akımını kapıldı. 

Sakarya'da havuzda yüzen 3 çocuk elektrik akımına kapıldı onları kurtarmak isteyen 2 kişi daha havuza girdi ancak hiçbiri kurtulamadı

Akyazı İlçesi'nde aqua parkta havuzda yüzen Gökay Yıldırım, Nurullah Ünlütürk ve Mert Kalıç adlı 3 çocuk, akıma kapıldı. İşletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya da suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti.

Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.

Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen  5 kişinin hayata dönmesi için yapılan kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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