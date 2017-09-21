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Savaş uçakları, PKK kamplarını baskı altına alıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, hafta başından itibaren bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yoğun hava harekatı düzenleniyor.

Savaş uçakları, PKK kamplarını baskı altına alıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, hafta başından itibaren bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yoğun hava harekatı düzenleniyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:21
Savaş uçakları, PKK kamplarını baskı altına alıyor

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarını hava harekatlarıyla baskı altına alıyor. Savaş uçaklarının hafta başından itibaren düzenlediği harekatlarda 11 terörist öldürüldü, terör örgütüne ait çok sayıda silah mevzisi, barınak ve mühimmat deposu imha edildi. Farklı filo komutanlıklarındaki uçakların katıldığı harekatlarda zaman zaman tanker uçakları da görev alıyor. Sınır hattı ise insansız hava araçlarıyla sürekli kontrol altında tutuluyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararının ardından bölgedeki gergin bekleyiş sürüyor. Silopi-Habur bölgesinde tatbikat yapan TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait kampları da hava harekatlarıyla vurmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Genelkurmay Başkanlığının bilgilendirmelerinden yaptığı derlemeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları hafta başından beri terör örgütünün kamplarına hava harekatları düzenliyor. Jetlerin pazartesi günü Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Sınırın Irak tarafındaki Suki Dağı bölgesinde aynı tarihte insansız hava aracı tarafından belirlenen 4 terörist daha jetlerce vurulmuştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, teröristlere yönelik harekatlara salı günü de devam etti. Terör örgütüne ait hedefleri baskı altına alan jetler, Kandil bölgesindeki PKK kamplarında bulunan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını vurdu. Aynı tarihte Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında ise eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında ise silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

TSK Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına dün akşam saatlerinde de yeni bir hava harekatı düzenlendi. Jetler, teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah/mühimmat depolarını kullanılamaz hale getirdi.

Hava harekatlarına farklı filo komutanlıklarındaki uçaklar katılıyor. Harekatın durumuna göre jetlerin kalktığı üs komutanlıkları değişiyor. Hava harekatlarında zaman zaman tanker uçakları da görev alıyor ve sınır hattı insansız hava araçlarıyla sürekli kontrol ediliyor.

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