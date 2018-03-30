KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi, Mehmetçik için yazdığı mektup ve bağışladığı simit parasının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya adresinde yayınlanmasından mutluluk duyuyor.

Minicik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan Mehmetçiklerimize bağış.

Sude KARADAĞ’ın mektup ve bağışı. pic.twitter.com/07DGm2YwZk

— TSK (@TSKGnkur) 30 Mart 2018

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Dereli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sude Karadağ'ın, Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için yazdığı mektup ve bağışladığı 2,25 kuruş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden "Minicik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan Mehmetçiğimize bağış." notuyla yayınlandı.

Arkadaşlarıyla okul bahçesinden oyun oynarken bundan haberdar olan Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik için mektup yazmak istediğini ailesine söylediğinde "Kendi duygularını yaz sana karışmayalım." karşılığını aldığını aktardı.

"Askerlerimiz için kalan simit paramı mektubun içine koymuştum"

Televizyonda gördüğü Mehmetçik'ten ilham alarak aklındakilerle mektup yazdığını dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Mehmetçik ülkemizi ve devletimizi kurtarıyor onun için bu mektubu yazdım. Haberlerde bizler için savaştıklarını görmüştüm. Askerlerimiz çamurda ve yağmurda bizler için savaşıyordu. Okuyup vatanımıza ve milletimize iyi bir evlat olmamız için askerimiz gayret gösteriyordu. Yazdığım mektubu verirken bir de okul harçlığımdan kalan param vardı. Onunla simit alacaktım. Askerlerimiz için kalan simit paramı mektubun içine koymuştum. Cebimde simit param kalmıştı onu da askerimize bağışladım."

Yazdığı mektubun TSK'nin sosyal medya adresinde yayınlanmasından duyduğu mutluluğu anlatan Karadağ, "Askerlerimiz benim yazdığım mektubu yayınlayınca, çok heyecanlandım ve sevindim. Komutanlarımız evimize geldi bana teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Karadağ, Mehmetçik'i çok sevdiği için tekrar mektup yazacağını söyledi.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir