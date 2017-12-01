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Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

Konya'da sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

Konya'da sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.

01 Aralık 2017 Cuma 15:52
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

KONYA (AA) - Konya'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği öne sürülen 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçe merkezi ve Karacadağ Mahallesi ile Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi'nde, sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, T.D. (33), F.Ö. (36), . (40), H.A. (35), F.S. (37) ve H.Y'yi (58) gözaltına aldı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Muhabir: Ahmet Akbıyık

Anahtar Kelimeler:
KCKKonyaPKKPropagandaSosyal MedyaTerör örgütüTürkiye
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