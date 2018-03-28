Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115586
ALTIN
172.541
DOLAR
3.9994
STERLİN
5.6546
EURO
4.9561
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın...
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda
19 Yaş Altı Milli Futbol...
Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek
Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek

Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı çekildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgeye dikilen 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı çekildi.

Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı çekildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgeye dikilen 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı çekildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:09
Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı çekildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgeye dikilen 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı çekildi.

Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direği, Yukarıbeydaş Mahallesi'ndeki tepeye dikildikten sonra vatandaşlarca İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

"Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın"

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin hakim noktalarına dikilen 6. bayrak törenine katıldıklarını belirterek, "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın" temennisinde bulundu.

Suriye ile 95 kilometrelik bir sınırları olduğunu dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"İlçede yaklaşık 120 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Bugüne kadar 500 bin sığınmacı da ilçe sınırımızdan geçip başka il ve ilçelere göçtü. Bayraksızlığın, vatansızlığın ne olduğunu en iyi bilen ilçelerden birisiyiz. Akçakale'nin kırsal mahallelerindeki her evde Türk bayrağını gördükçe duygulanıp bu güzel manzara karşısında gururlanıyorum. Şimdi gençliğimiz bayrak sevgisiyle yetişiyor. Allah'a şükür Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı tamamlandı. Güvenlik güçlerimiz şimdi Tel Rıfat'a harekat başlatıyor. İnşallah kısa sürede oradan da muzaffer bir şekilde dönerler. 90 yıl önce bu bölgede dedelerimiz birlikte yaşıyordu. Dolayısıyla oraları öncelikle savunma hakkı bizlerindir. Allah asker ve polislerimizi muvaffak eylesin."

Mahalle muhtarı İbrahim Büyükaslan ise Türk bayrağını mahallede dalgalandırdığı için Ayhan'a teşekkür etti.

Muhabir: Mustafa Güçlü

Anahtar Kelimeler:
AkçakaleBayrakŞanlıurfaSuriye SınırınaTürk BayrağıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilecik'te 12 öğretmen FETÖ/PDY'den gözaltında
Bilecik'te 12 öğretmen FETÖ/PDY'den gözaltında
Çin’de 'hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı' uyarısı
Çin’de 'hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı' uyarısı
Akyatan Gölü'nde ilk kez albino sakarmeke görüntülendi
Akyatan Gölü'nde ilk kez albino sakarmeke görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim'den yurt dışı gezisi
Kuzey Kore lideri Kim'den yurt dışı gezisi
Fanatik Yahudilerden 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı
Fanatik Yahudilerden 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı
Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama
Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz
15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim