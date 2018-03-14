Suriye'de halk ayaklanmalarının fitilini ateşleyen genç AA'ya konuştu

DERA/ANKARA (AA) - AA, iç savaşın 7. yılında Esed rejimi yönetimine ilk muhalif sesi yükselten öğrencilerin izini sürdü.

Bir arkadaşıyla suçu üstlendikten sonra rejimin işkencelerine maruz kalan 20 yaşındaki Muaviye Sayasna, okul duvarındaki yazının önünde AA muhabirine konuştu.

"Ben ve arkadaşlarım duvarlara yazı yazmaya başladığımızda Tunus’ta ve Mısır'daki devrimlerden etkilenmiştik." diyen Sayasna, şöyle devam etti:

"Duvara 'Ey doktor şimdi sıra sende' yazdık. Yazıyı yazmamızın sebebi, okulun yanında bir polis nöbet kulübesi kurulması ve nöbet tutan polislerin kulübenin önünden geçtiğimizde bizi taciz etmeleriydi. İki-üç gün sonra konu rejim tarafından araştırıldı ve yazıyı yazanların biz olduğumuz ortaya çıktı."

"Bazılarımızı duvara astılar, elektrikli sopalarla vurdular"

Sayasna, daha sonra rejim güçlerinin işkencelerine maruz kaldıklarını şu sözlerle aktardı:

"Evlerimize baskın yaparak bizi gözaltına aldılar ve ayrı ayrı koğuşlara koydular. Sonra bize bunu yazdıranın kim olduğunu itiraf ettirmek için çok şiddetli işkence yaptılar. Bazılarımızı duvara astılar, parmaklarını kırdılar, elektrikli sopalarla vurdular. Ailelerimiz nerede olduğumuzu bilmiyorlardı."

Yazıyı yazan diğer arkadaşlarının ismini vermediklerini belirten Sayasna, "Ben ve arkadaşım Ahmed, suçu üstlendik. Bunun üzerine diğer üç arkadaşımız serbest bırakıldı. Biz içeride kaldık. İçeriğini bilmediğimiz bir kağıda imza attırdılar. Rejim işkencelerden sonra bizi hapse attı. Kısa süre sonra gösteriler patlak verdi ve rejim bizi serbest bıraktı. Bu yazılardan dolayı hiç alakası olmayan kişiler de tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Sayasna, yazıyı yazan arkadaşlarının ülkeden ayrıldığını, yalnızca Ahmed ve kendisinin Dera'da yaşamaya devam ettiğini söyledi. "Rejimin düşmesini umuyorum"

"Şimdi Özgür Suriye Ordusu safında yer alıyorum ve rejime karşı çatışmalara katılıyorum." diyen Sayasna, temennileri şöyle paylaştı:

"Rejimin düşmesini, Suriye'nin eski halinden daha iyi duruma gelmesi umuyorum. Ülkeden kaçmak zorunda kalan insanların ve arkadaşlarımın geri dönmelerini ümit ediyorum."

Sayasna, sözlerine şöyle son verdi:

"Duvara yazmamızın üstünden 7 yıl geçti. Pişman değilim. Yaptığımla gurur duyuyorum. Çünkü rejimin gerçek yüzünü gördük. Büyüklerimiz rejimin nasıl olduğunu biliyorlardı ama bir şey yapamıyorlardı. Biz duvara yazdık ve devrim başladı."

Suriye'deki halk ayaklanmalarının fitili, 15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin okul duvarına "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" yazmasıyla ateşlenmişti. Kısa süre içinde Dera ve Şam'da rejim karşıtı protestolar başlamıştı.

Yarım asırdır tek parti ile yönetilen, işsizlik, yolsuzluk ve baskı ortamından şikayetçi Suriyeliler, gösterileri ülke geneline taşımıştı. Gösteriler, ordunun şiddetli müdahalesi sonucu iç savaşa dönüşmüştü.

Muhabir: Muhammed Misto-Selen Temizer