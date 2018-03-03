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Suriyeli yetim çocuklara hediye

Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile Hamid Derneği'nin ortak düzenlediği etkinlikte, İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeli yetim çocuklara oyuncak ve kıyafet hediye edildi.

Suriyeli yetim çocuklara hediye

Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile Hamid Derneği'nin ortak düzenlediği etkinlikte, İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeli yetim çocuklara oyuncak ve kıyafet hediye edildi.

03 Mart 2018 Cumartesi 17:26
Suriyeli yetim çocuklara hediye

İSTANBUL (AA) - Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, Suriyeli bir grubun kurucusu olduğu Hamid Derneği ile organize ettiği etkinlikte, bazı Suriyeli yetim çocuklara oyuncak ile kıyafet hediye etti.

Fatih'te bulunan Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 Suriyeli çocuk katıldı.

Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkan Yardımcısı Fikri Özalp, etkinlikte, amaçlarının Suriyeli çocuklara sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Programı, bölgedeki Suriyeli yetim çocukları toplumla entegre etmek ve yaşadıklar sıkıntıları unutturmak için düzenlediklerini dile getiren Özalp, "Buna benzer programları elimizden geldiğince hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hamid Derneği'nin Suriyeli Başkanı Ahmet Hamid ise iç savaştan kaçıp farklı ülkelere sığınan Suriyeli ailelere yardım ettiklerini belirtti.

Hamid, ihtiyaç sahibi Suriye halkı için yardım topladıklarının ifade ederek, "Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerde de bulunan Suriye halkına da derneğimizin imkanları doğrultusunda yardım ediyoruz. İstanbul'da derneğimizin kaydettiği 400 aile var. Bu ailelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün de Siirt Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'yla yaptığımız ortak çalışmada yetim olan Suriyeli çocukları topladık ve onlara çeşitli yardımlarda bulunduk." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından, etkinliğe katılan Suriyeli yetim çocuklara çeşitli oyuncak ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Muhabir: İbrahim Halil Aktürk

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Yaşam
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