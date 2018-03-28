Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın...
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda
19 Yaş Altı Milli Futbol...
Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek
Belözoğlu'ndan Ünder ve Çalhanoğlu'na destek
Galatasaray final için sahada
Galatasaray final için sahada

Suudi Arabistan'da ilk kez 'Amerikan güreşi' organizasyonu

Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan'da ilk kez 'Amerikan güreşi' organizasyonu

Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 01:02
Suudi Arabistan'da ilk kez 'Amerikan güreşi' organizasyonu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in WWE ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenlenecek.

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Al ŞeyhAmerikan Güreşi FederasyonuSuudi Arabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fanatik Yahudilerden 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı
Fanatik Yahudilerden 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı
Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama
Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz
15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz
Trump ile Macron 'Türkiye ile iş birliğini' konuştu
Trump ile Macron 'Türkiye ile iş birliğini' konuştu
İngiltere Başbakanı May'den Arakan açıklaması
İngiltere Başbakanı May'den Arakan açıklaması
Başarısız olacağını anlayan darbeciler kaçmaya başlamış
Başarısız olacağını anlayan darbeciler kaçmaya başlamış
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim