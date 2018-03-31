Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak'
'En büyük hayalim iyi bir...
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...

'Terminatör' açık kalp ameliyatı geçirdi

Yaklaşık 50 sinema filminde oynayan ünlü Hollywood aktörü ve eski Kaliforniya Eyalet Valisi Schwarzenegger, açık kalp ameliyatı geçirdi.

'Terminatör' açık kalp ameliyatı geçirdi

Yaklaşık 50 sinema filminde oynayan ünlü Hollywood aktörü ve eski Kaliforniya Eyalet Valisi Schwarzenegger, açık kalp ameliyatı geçirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 08:16
'Terminatör' açık kalp ameliyatı geçirdi

NEW YORK

"Terminatör" film serisiyle sinemaseverlerin beğenisini kazanan Arnold Schwarzenegger açık kalp ameliyatı geçirdi.

Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi.

Oynadığı filmlerde sıkça kullandığı "I'll be back." (Geri döneceğim.) repliğiyle bilinen Schwarzenegger'ın, operasyonun ardından hastanedeki ilk sözünün "Geri döndüm." olduğu kaydedildi.

15 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Arnold Schwarzenegger, bu alanda amatörlere verilen Mr. Universe ödülünü 20 yaşında kazanarak bunu başaran en genç kişi olmuştu. Ünlü aktör, profesyonel vücut geliştirme alanında verilen Mr. Olympia ödülünü de 7 kez kazanmıştı.

Vücüt geliştirme kariyerinde ilerlemek için 21 yaşındayken ABD'ye gelen Avusturyalı Schwarzenegger, 23 yaşındayken "Herkül New York'ta" adlı filmle sinema dünyasına adım attı ve bugüne kadar yaklaşık 50 filmde rol aldı.

ABD'nin en ünlü göçmenlerinden biri olan Schwarzenegger, 2003-2011 yıllarında iki dönem Kaliforniya Eyalet Valiliği görevinde bulunmuştu.

Son Güncelleme: 31.03.2018 07:54
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanı Gül: İsrail Ortadoğu'ya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli
Adalet Bakanı Gül: İsrail Ortadoğu'ya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli
Yazıcıoğlu vefatının 9'uncu yılında anıldı
Yazıcıoğlu vefatının 9'uncu yılında anıldı
BMGK Gazze için 'acil' toplandı
BMGK Gazze için 'acil' toplandı
Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı
Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı
Trump YPG/PKK kontrolündeki bölgelere ayrılan yardımı dondurdu
Trump YPG/PKK kontrolündeki bölgelere ayrılan yardımı dondurdu
Fransa'da terörü öven kişiye 6 ay hapis cezası
Fransa'da terörü öven kişiye 6 ay hapis cezası
Menbiç'teki saldırıda öldürülenlerden biri İngiliz askeri çıktı
Menbiç'teki saldırıda öldürülenlerden biri İngiliz askeri çıktı
Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmesi tiyatro çıktı
Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmesi tiyatro çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim