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THY, ABD'ye gidecek kargolar için X-Ray cihazları alıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, "Amerika, bazı ülkelerden gelen kargolarda özel arama istiyor. Bu konuyla alakalı TSA onaylı X-Ray cihazları alıyoruz." dedi.

THY, ABD'ye gidecek kargolar için X-Ray cihazları alıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, "Amerika, bazı ülkelerden gelen kargolarda özel arama istiyor. Bu konuyla alakalı TSA onaylı X-Ray cihazları alıyoruz." dedi.

15 Eylül 2017 Cuma 15:37
THY, ABD'ye gidecek kargolar için X-Ray cihazları alıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika, bazı ülkelerden gelen kargolarda özel arama istiyor. Bu konuyla alakalı TSA onaylı X-Ray cihazları alıyoruz." dedi.

İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) üyelerini Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlüğünde kabul eden Ekşi, ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl Atatürk Havalimanındaki terör saldırıları ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişimi nedeniyle yaklaşık 35 uçağı yere indirmek zorunda kaldıklarını, fakat kötü tablonun artık geride kaldığını anlatan Ekşi, şu an uçak aradıklarını belirtti.

Bilal Ekşi, "Hatta Emirates’in indirdiği uçaklar vardı, Boeing 787-900 ve Airbus 350 uçakları. Dünyada gidip bakmadığımız yer kalmadı. Dünyada da genelde bir iyileşme var. O yüzden şu anda uçak arıyoruz. Bu sene Rusya’daki charter taleplerimizi uçağımız olmadığı için durdurduk. İnşallah gelecek sene uçakları çok daha fazla koşturacağız. Eğer geniş gövde uçağı bulabilirsek 'wet lease' olarak almaya çalışacağız." diye konuştu.

Ekşi, kriz döneminde kısa mesafeli bazı hatlardaki ikramlarda gittikleri kısıtlamaların sona ereceğini ifade ederek, "Şu anda talimat verildi. Uçan aşçılar da dahil olmak üzere 2015 değerlerine geri dönüyoruz." dedi.

Bir soru üzerine Amerikan Ulaştırma Güvenliği İdaresinin (TSA) Türkiye’den ABD’ye gidecek kargolarla ilgili bir genelge yayınladığını anımsatan Ekşi, şöyle devam etti:

"Amerika, bazı ülkelerden gelen kargolarda özel arama istiyor. Bu konuyla alakalı TSA onaylı X-Ray cihazları alıyoruz. Kargoda çok fazla problem çıkacağını beklemiyoruz. Üç kişiyle yapacağınız işi 5 kişiyle yapmış oluyorsunuz. Diyelim ki paleti eskiden bir bütün olarak gönderirken, şimdi TSA diyor ki 'Bunları ayır, tek tek X-Ray'den geçir.' Kargo bütün olunca zaman zaman içindeki bir şeyi tespit etmek zorlaşabiliyor. Kargoda çok fazla bir endişemiz yok."

Ekşi, Rio Parampilik Olimpiyat Oyunlarına katılan ilk Türk kadın tenisçi olan Büşra Ün için sponsorluk noktasında ellerinden geleni yapacaklarını da belirterek, THY’ye çok fazla sponsorluk talebi geldiğini, bunun için belirli bir bütçe içinde kalmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: İzzet Taskiran

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