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Türk Telekom Selfy ve Google’dan ortak proje

- Yenilenen Türk Telekom Selfy ilk projesini Google ile gerçekleştirdi. Dünyada ilk defa bir telekom şirketi ile yapılan proje kapsamında mobil aboneler, aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor

Türk Telekom Selfy ve Google’dan ortak proje

- Yenilenen Türk Telekom Selfy ilk projesini Google ile gerçekleştirdi. Dünyada ilk defa bir telekom şirketi ile yapılan proje kapsamında mobil aboneler, aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor

14 Mart 2018 Çarşamba 11:31
Türk Telekom Selfy ve Google’dan ortak proje

İSTANBUL (AA) - Yenilenen Türk Telekom Selfy ilk projesini Google ile gerçekleştirdi.

Dünyada ilk defa bir telekom şirketi ile yapılan proje kapsamında mobil aboneler, aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom Selfy Google ile ortak bir proje geliştirerek, "Selfy Google Play Tekliflerini" tanıttı.

Türk Telekom, "Selfy Google Play Teklifleri" ile Google Play üzerinden yapılacak tüm alımlarda geçerli olmak üzere müşterilerine 5 TL veya 10 TL değerinde "Google Play Kredisi" sunacak. Dünyada ilk olan uygulamadan hem mevcut Türk Telekom Selfy müşterileri hem de Türk Telekom’a yeni gelen Selfy müşterileri yararlanabilecek.

Tekliflerde yer alan Google Play Kredisi, tüm Google Play üzerinden yapılacak uygulama alımları ve oyun içi / uygulama içi alımlarda geçerli olacak. Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Türk Telekom, bu projeyi bir reklam filmi ile de destekleyecek. 25 TL’den başlayan fiyatlarla Türk Telekom tekliflerine gelen müşteriler, Google Play üzerinden yapacakları tüm satın alımlarda geçerli Google Play Kredisi kazanacak.


- Türk Telekom Selfy’ye yeni yüz


Açıklamada verilen bilgilere göre, gençlerin kendi yaşam tarzlarını, tercihlerini, zevklerini iletişimde gönüllerince yansıtmalarına olanak sağlayan Türk Telekom Selfy ile Selfy’liler, hayatlarına nasıl yön vermek istiyorlarsa iletişim ve eğlence tercihlerini de o yönde kişiselleştirebiliyor.

Gençlere hali hazırda sunduğu bol internetli tekliflerle onlara dijital dünyada da kendilerini dilediklerini gibi ifade edip kuralları koymalarına destek olan Türk Telekom Selfy, yeni logosu ile daha genç daha dinamik bir yapıyı simgeliyor.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "Kampanyada göz önünde bulundurduğumuz ilk şey kullanıcıların kendi hayatları ve bu hayatın kendine has kurallarıydı. Hayatın içinde bütün kurallar belirlenmişken, bu kuralların dijital dünyada geçerli olmaması, Selfy markasının yeni dünyasının çıkış noktası oldu. Kullanıcıların belirli kalıplar içinde yaşamak istememeleri ve internette kendilerine ait bir dünya yaratıp orada istedikleri kişi olabilmeleri, işin felsefesini oluşturdu. Yeni kampanyada, kuralların baştan yazıldığı bir mecra olan dijital dünyayı sahiplendik." ifadelerini kullandı.

Dursun değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Her şey, kullanıcıların internette kendilerini en iyi ifade ettikleri profilleri üzerinden yaratıcı bir dille anlatıldı. Selfy’lilerin çerçeveler içindeki kendi profil fotoğrafları Selfy olarak adlandırıldı ve gerçek hayatla bir araya getirilerek, dijital entegrasyon gerçekleştirildi. Tüm bu süreç neticesinde yeni kampanyada Selfy’liler, yanı başlarındaki Selfy’leriyle hem kendilerini içlerinden geldiği gibi ifade edebiliyorlar, hem de özgürce kurallarını koyabiliyorlar. Ayrıca Google ile hazırladığımız proje ile mobil oyun pazarını büyütecek yeni alanlara yöneliyoruz. Abonelerimiz bu proje kapsamında dünyada ilk kez; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor."

Anahtar Kelimeler:
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