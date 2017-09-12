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Türkiye'den Çiygöz'ün mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin,"Kararın gözden geçirilmesini ve adı geçenin serbest bırakılmasını ümit ediyoruz." dedi.

Türkiye'den Çiygöz'ün mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin,"Kararın gözden geçirilmesini ve adı geçenin serbest bırakılmasını ümit ediyoruz." dedi.

12 Eylül 2017 Salı 12:03
Türkiye'den Çiygöz'ün mahkumiyet kararına tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin bir soruya verdiği yazılı cevapta, Çiygöz'ün 3 yıla yaklaşan bir tutukluluğun ardından, Kırım’daki fiili yönetimin "sözde mahkemesi" tarafından 11 Eylül 2017'de 8 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Kararın, Kırım’daki gelişmelerden duydukları kaygıyı barışçıl yollarla ortaya koyan Kırım Tatarlarının yaşadığı mağduriyetlere bir yenisini eklediğini vurgulayan Müftüoğlu, "Çiygöz hakkında verilen bu kararın gözden geçirilmesini ve adı geçenin serbest bırakılmasını ümit ediyor, Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin gözetilmesine verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Uğur Çil

Anahtar Kelimeler:
Ahtem ÇiygözDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin MüftüoğluKırımKırım Tatar Milli MeclisiTürkiye
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