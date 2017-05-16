Üniversiteli kız hocasıyla yasak aşk yaşadı, çocuklarına 'devlet baksın' diye dava açtı

YASAK AŞK ÇOCUKLARINA DEVLET BAKSIN DAVASI

EVLENMİK İÇİN UMUTLA BEKLEDİ

ÖĞRETİM ÜYESİ SORUMLULUKTAN KAÇTI

Üniversite'de öğretim üyesine aşık olan genç kız, bu aşkın ilişkiye dönmesine engel olmadı. Üstelik bu ilişkiden iki çocuğu olanadlı genç kız, öğretim üyesi'nin karısına geri dönmesiyle birlikte ortada kaldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni sarsan aşk skandalı bununla da kalmadı. İddiaya göre yıllarca süren yasak ilişki sonrası açılan davada İ.S. sevgilisinden olan çocuklara devletin bakması için dava açtı.Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 8 yıl önce eğitim gördüğü sırada yasak aşk yaşadığı hocası’den 2 çocuğu olan, sevgilisinin kendisini terk edip karısına dönmesinin ardından çocuklarını devlete bırakmak için dava açtıKaradeniz Teknik Üniversitesi’nde 8 yıl önce eğitim gören İ.S., âşık olduğu öğretim görevlisi T.Y. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bu birlikteliğinden(6) ve(7) adlı 2 çocukları dünyaya geldi.ile evleneceğini ümit eden, sevdiği adamın kendisini terk edip karısına dönmesinin ardından çocuklarını alarak Adana’ya gitti.Edinilen bilgiye göre çocuklarını anne ve babasına teslim eden İ.S., tanıştığı bir gençle dünya evine girdi. Yeni evliliğinden de bir çocuğu olan İ.S., T.Y.’den olan çocuklarını devlete bırakmak için harekete geçti.Çocuklarına anne ve babasının bakamadığını belirten İ.S., T.Y.’nin de bu sorumluluktan kaçtığı için böyle bir karar aldığını belirtti. ‘Velayetin değiştirilmesi’ talebinde bulunan İ.S., T.Y.’nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeden koruma talep etti. T.Y., ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrıldı. Bu arada kavga eden İ.S. ile T.Y. hakkındaki hakaret ve tehdit davasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi. KAYNAK HABER TÜRK; Haber Enis Yıldırım...