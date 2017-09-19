Yemen'de savaş 2 milyona yakın kişiyi yerinden etti

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de savaş nedeniyle evlerini terk eden kişilerin sayısının 2 milyona yaklaştığını duyurdu.

BMMYK tarafından hazırlanan raporda, ülke içinde yer değiştiren Yemenlilerin sayısının 1 milyon 980 bin 510 olduğu, bunlardan yüzde 84'ünün bir yılı aşkın bir süre önce evlerini terk ettiği bildirildi.

"Savaş sivillerin büyük kayıplar vermesine neden oldu"

Savaştan kaynaklanan büyük etki karşısında endişe duyulduğu belirtilen raporda, 946 bin 44 kişinin evlerine döndüğü, ayrıca ülkede çoğu Somalili ve Etiyopyalı 623 bin 280 mülteci ile iltica talebinde bulunanların olduğu aktarıldı.

Yemen'deki savaşın mülteciler ile ülke içinde yer değiştiren sivillerin büyük kayıplar vermesine neden olduğuna değinilen raporda, BMMYK'nın bu kişilere yönelik bu yılki yardımlarının 114,6 milyon dolarlık finanse gerektirdiği, söz konusu miktarın yüzde 47'sinin karşılandığı ancak hala 61,1 milyon dolara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Muhabir: Gülşen Topçu