Yeni Jeep Compass Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Jeep Compass, biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere 3 motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, lüks kompakt SUV segmentinin yeni oyuncusu olarak rekabete katılan Compass, standart olarak sunulan 4x4 çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzıman gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Jeep Compass, Türkiye'de tanıtıma özel 189 bin liradan başlayan fiyatıyla, biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneği ve 2 zengin donanım paketiyle satışa çıktı.

Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, açıklamadaki değerlendirmesinde, eylül ayı itibarıyla satışa sundukları Jeep Compass'ın lüks kompakt SUV müşterileri tarafından merakla beklenen, off-road kabiliyetinin yanı sıra diğer ürün özellikleriyle de segmentini yukarı çekecek bir model olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde yoğun talep gören Jeep Compass'tan satışa sunmak üzere, ilk etapta 150 adet getirdiklerini aktaran Bel, "Modelin daha yollara çıkmadan büyük talep gördüğünü artan telefon trafiğimizden anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Global anlamda SUV pazarının her geçen gün önemini arttırdığına dikkati çeken Bel, "Yeni Compass, 2020 yılında yüzde 20 büyümeyle 7,5 milyon seviyesine ulaşması beklenen ve dünya genelinde oldukça önemli ve büyüyen bir segment olan kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Jeep ürün portföyünde anlamlı bir oyuncu olarak dikkati çeken Jeep Compass ile biz de Türkiye'de geçmişten bugüne tarihin en yüksek satış adetlerine imza atacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 2020 yılında toplam satış olarak 10 bin adetlere ulaşmak." ifadelerini kullandı.



