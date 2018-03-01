Yeni Samsung Galaxy S9 serisi Vodafone Red ayrıcalıklarıyla ön satışta

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonların ön satışına başladı.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone, tüm dünyada eş zamanlı olarak 25 Şubat’ta Barselona’da düzenlenen "Galaxy Unpacked 2018" etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonların ön satışına başladı.

Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve Leylak Moru renklerinde sunulan ve KDV dahil 4 bin 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S9 serisi, Vodafone’da tarifeye ek 18 ve 24 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak. Samsung Galaxy S9 serisini Vodafone Pass’li Red tarifeleriyle alan müşteriler, tarifelerindeki ayrıcalıkların yanında YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify gibi en popüler uygulamaları internet kotalarından yemeden kullanabilecekler.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını belirterek, "Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde son teknolojileri dünyayla aynı anda sunma hedefiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 serisini akıllı cihaz portföyümüze katacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm dünyada merakla beklenen Samsung Galaxy S9 ve ve Galaxy S9+ çok yakında Vodafone Red ayrıcalıklarıyla satışa sunulacak. Gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkan telefonların, Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yeni baştan tasarlanan kamera







Açıklamada verilen bilgilere göre, olabilecek en iyi fotoğraf kalitesi için bir çekimde 12 adede kadar kareyi bir araya getirebilen özel işlemci gücü ve hafızasına sahip "Süper Hızlı Dual Piksel Sensörlü" Galaxy S9 ve S9+ kameralar, kendini yüksek kaliteli görüntülerle ve benzersiz hikayelerle ifade etmeyi tercih eden kullanıcılar düşünülerek tasarlandı.

Galaxy S9 ve S9+ yeni kamera özellikleri arasında Ultra Ağır Çekim video kaydı, Çift Diyafram Açıklığına sahip kamerayla düşük ışığa duyarlılık ve kullanıcıların hareketli emojiler oluşturmalarını sağlayan AR Emoji algoritması bulunuyor.