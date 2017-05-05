Yeşilçam tuzağı canına mal oldu: Manken yapacağım diye kandırmış

401 NUMARALI ODADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

KENDİNİ MANKENLİK AJANSI SAHİBİ DİYE TANITTI

OTEL ODASINDA DENEME ÇEKİMİ TEZAGI

401 NUMARALI OTEL ODASI

Sosyal Medya üstünde gözüne kestirdiği kadınları 'Fiziğin çok güzel, manken olabilirsiniz, isterseniz birlikte çalışırız' diyerek genç kadınları tuzağa düşüren Cüneyt Pala'nın Yeşil Çam filmlerine taş çıkartan yalanı hayatına mal oldu. Şimdilik iki genç kadına cinsel istismarda bulunduğu belirlenen Cüneyt Pala'nın İstanbul ve Ankara'da bir otel odasında kurduğu 'Deneme çekim' tezgahı Hatay ve Van'dan gelen kadınlardan yüklü miktarda para aldığı belirlendi.Son iki tuzağının kurban iki genç kadının durumu fark etmesi üzerine başlayan süreç, Cüneyt Pala'nın sonu oldu. Taksim yakınlarında bir otel odasında bıçaklanarak öldürülen Cüneyt Pala'nın katil zanlısı olarak gözalına alınan Dilek D ile Gülşah S. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.İstanbul’da yaşayan Cüneyt Pala, Instagram’dan tanıştığı Van’da öğretmen Dilek D. ile Hatay’da yaşayan Gülşah Ş. tarafından İstanbul’da bir otelde öldürüldü. Pala’nın kendilerini ‘manken yapma’ vaadiyle dolandırdığını, Dilek’e Ankara’da bir otelde cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden 2 kadın, adamı Beyoğlu’nda bir otele davet etti. 401 numaralı otel odasına giden Pala, 2 kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldüPlanlayarak işlenen cinayetin öyküsü, yaklaşık 3 ay öncesinde sosyal paylaşım sitesi Instagram’da başladı. Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre İstanbul’da yaşayan 41 yaşındaki Cüneyt Pala, Instagram’dan arkadaşlık talebi gönderdiği Van’da yaşayan 30 yaşındaki anaokulu öğretmeni Dilek D.’ye kendisini fotoğrafçı ve mankenlik ajansı sahibi olarak tanıttı.Pala, D.’ye tanışmak ve birlikte çalışmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden öğretmen, İstanbul’a geldi. Pala, bir otel odasında D.’nin fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflar karşılığında Pala, öğretmenden 30 bin TL aldı. Öğretmen Dilek D.’nin beklediği iş bir türlü gelmeyince ikili arasında tartışma başladı. Tartışmalar sürerken Pala, öğretmeni iş için bu kez Ankara’ya davet etti. İddiaya göre buluştukları otel odasında Pala, D.’ye cinsel istismarda bulundu.Kaptırdığı parayı almak isteyen Dilek D., sahte bir hesap açarak Pala’nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden biri 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Ş.’ydi. Gülşah, Pala’nın kendisini de mankenlik vaadiyle kandırdığını, parasını aldığını anlattı. Bunun üzerine D. ve Gülşah Ş., paralarını geri almak için bir plan yaptı. İkili, Taksim Meydanı’na 150 metre mesafedeki bir otelden 28 Nisan Cuma gecesi için bir oda kiraladı. Aynı günün sabahında biri Hatay’dan diğeri de Van’dan İstanbul’a geldi. Gülşah Ş. yanına biber gazı, Dilek D. de bıçak aldı.Cüneyt Pala ile iletişimi devam eden Gülşah Ş., gece yarısına doğru Pala’yı Beyoğlu’nda kaldığı otele davet etti. Pala, kızların kiraladığı 401 numaralı otel odasına gitti. Gülşah Ş., Pala’ya fotoğraf makinesini hazırlamasını, kendisinin de bu arada duş alacağını söyleyerek banyoya girdi. Gülşah Ş. banyoya girince Dilek D. odanın kapısını çaldı. Kapıyı açan Pala, karşısında D.’yi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadınların iddiasına göre Pala, D.’nin boğazına yapıştı. Bu sırada Gülşah Ş. arkadan gelerek biber gazı sıktı. Dilek D. de çantasındaki bıçağı Pala’ya saplamaya başladı. Kanlar içinde yere yığılan Pala, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 2 kadın, olayı otel görevlilerine haber verdi. Emniyet ekipleri otele gitti ve olay yerinde incelemede bulundu. Pala’nın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Suçlamaları kabul eden ve gözaltına alınan Dilek D. ve Gülşah Ş., tutuklandı. KAYNAK HABER TÜRK GAZETESİ