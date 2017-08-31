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Yolcu otobüslerine 'WhatsApp'lı denetim

İzmir Emniyet Müdürlüğü, özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri rutin kontrollerin dışında "WhatsApp İhbar Hattı"na gelen ihbarlarla da denetliyor.

Yolcu otobüslerine 'WhatsApp'lı denetim

İzmir Emniyet Müdürlüğü, özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri rutin kontrollerin dışında "WhatsApp İhbar Hattı"na gelen ihbarlarla da denetliyor.

31 Ağustos 2017 Perşembe 13:39
Yolcu otobüslerine 'WhatsApp'lı denetim

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önüne geçebilmek ve özellikle yolcu otobüslerinde sürücü kaynaklı hataları en aza indirebilmek amacıyla vatandaşlara "WhatsApp İhbar Hattı" seçeneğini sunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin denetlenmesi için Türkiye'nin her yerinden ihbarların değerlendirildiği "0 552 135 0 155" numaralı "WhatsApp İhbar Hattı"nı devreye aldı.

10 günlük bayram tatilinde trafik önlemlerini artıran İzmir polisi, rutin kontrollerinin yanı sıra bir sosyal medya uygulaması olan "WhatsApp" programından da yararlanıyor.

Vatandaşlar, seyahat esnasında veya dışarıda kural ihlali yapan sürücüleri, cep telefonu üzerinden belirtilen ihbar hattına bildiriyor. Sosyal medya üzerinden ihbarı alan polis ekipleri ise verilen bilgiler doğrultusunda aracı takibe alıp işlem yapıyor.

İhbar hattını tanıtan polis ekipleri, kent girişinde bulunan kontrol noktalarında durdukları otobüsteki yolcuları yeni çalışmayla ilgili bilgi veriyor. Trafik polisleri, sosyal medyayı etkin kullanlanlara ihbar hattı ve otobüs şoförlerinin uyması gereken kuralları anlatıyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WhatsApp İhbar Hattı"nı özellikle yolcu taşıyan otobüslerdeki muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla kullandıklarını söyledi.

Aysun, "Sorumsuz otobüs şoförlerinin halkımızı üzmelerine izin vermeyeceğiz. Trafik ihlalini gören, şoförlerinin seyir halinde cep telefonlarını kullandığını fark eden vatandaşımız hemen bize ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

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