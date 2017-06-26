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26 Haziran 2017 Pazartesi 07:32

Zıpkınla balık avlarken can verdi: Datça'da feci ölüm

Bayramın ilk günü balık avlamak için Datça'da Adaburnu yakınlarında sahile inen 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt adlı vatandaş suyun içinde can verdi..

Zıpkınla balık avlarken can verdi: Datça'da feci ölüm
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Zıpkınla balık avlarken can verdi: Datça'da feci ölüm


Ramazan Bayramı'nın ilk günü tatil için geldiği Datça'da zıpkınla balık avlamaya çalışan Ahmet Burak Yurt, suyun içinde fenalaşarak can verdi. Vatandaşların kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştığı Ahmet Burak Yurt hayata tutunamadı. İyi derecede yüzme bilen genç adamın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.



Muğla'nın Datça İlçesi'nde, zıpkınla balık avlamak için denize giren 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak öldü.

İzmir'den bayram tatili için Datça'ya gelen işadamı Ahmet Burak Yurt, saat 19.00 sıralarında Adaburnu açıklarında zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Evli ve 2 çocuk babası Yurt, görgü tanıklarının ifadelerine göre sahilden 20-30 metre açıkta aniden fenalaştı. 

Durumu farkeden 26 yaşındaki Görkem Gedik ile Seyhan Gül, Yurt'a yardım etmek için denize girdi. 

Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sahile çıkarılan Yurt'un öldüğü belirledi. Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Datça Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Profesyonel yüzücü olduğu ifade edilen Ahmet Burak Yurt'un, denizde kalp krizi geçirmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 
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