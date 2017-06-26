Zıpkınla balık avlarken can verdi: Datça'da feci ölüm

Ramazan Bayramı'nın ilk günü tatil için geldiği Datça'da zıpkınla balık avlamaya çalışan, suyun içinde fenalaşarak can verdi. Vatandaşların kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştığıhayata tutunamadı. İyi derecede yüzme bilen genç adamın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.Muğla'nın Datça İlçesi'nde, zıpkınla balık avlamak için denize giren 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak öldü.İzmir'den bayram tatili için Datça'ya gelen işadamı Ahmet Burak Yurt, saat 19.00 sıralarındaaçıklarında zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Evli ve 2 çocuk babası Yurt, görgü tanıklarının ifadelerine göre sahilden 20-30 metre açıkta aniden fenalaştı.Durumu farkeden 26 yaşındakiileYurt'a yardım etmek için denize girdi.Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sahile çıkarılan Yurt'un öldüğü belirledi. Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Datça Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Profesyonel yüzücü olduğu ifade edilen Ahmet Burak Yurt'un, denizde kalp krizi geçirmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.