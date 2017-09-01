

Bayram Namazı'nda milyonlar saf tuttu



Bayram namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Cami içerisin dolmasıyla yüzlerce vatandaş avluda namazlarını kıldılar.

Bayram namazına katılım yoğun olurken caminin içinin dolmasıyla vatandaşlar avluda hasırlar üzerinde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.

BU SENE ARAKAN SEBEBİYLE YÜREKLERİMİZDE BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ VAR

Konya’da vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Eski Başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bu sene Arakan sebebiyle yüreklerimizde büyük bir üzüntü var" dedi.

Konya'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için erken saatlerde camilere akın etti. Selimiye Camii dolunca vatandaşlar kendilerine Mevlana Meydanı'nda yer buldu. Bayram namazında Eski Başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da vatandaşlarla birlikte saf tuttu. Mevlana Meydanı'nda buluşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Davutoğlu'ndan Arakan çağrısı

Bu yıl da bu mübarek günü Konyalı vatandaşlarla geçirdiği için aynı mutluluk içerisinde olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, Arakan’daki Müslümanlar için çağrıda bulunarak, "Bu sene Arakan sebebiyle yüreklerimizde büyük bir üzüntü var. Bundan 5 sene önce Arakan’a bir ziyaretim olmuştu. O zaman oradaki kardeşlerimiz çektiği acılara şahit olmuştum. Buradan 80 milyon Müslüman kardeşimizin selamını götürmüştük. Yıllar öncede Türkiye Cumhuriyeti olarak Arakan’a yardım eli uzatma kararı almıştık. Aradan yıllar geçti ama orada yine büyük bir hüzün yaşanıyor. Bu hüznün biran önce sona ermesi için bütün İslam aleminin harekete geçmesi insanlığa sahip olan herkesin ayağa kalması lazım" dedi.

Vatandaşlarla bayramlaşarak fotoğraf çektiren Davutoğlu, kent merkezindeki çeşitli programlar için Mevlana Meydanı'ndan ayrıldı.







Adıyaman’da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Kurban Bayramı nedeniyle başta Mezarlık Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Mezarlık Camii'nin iç kısmının yanı sıra bahçenin tamamı doldu. İnsan selinin yaşandığı camide kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, Mezarlık Camii'nde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, “Bayramın başta Adıyaman’a, milletimize, ülkemize, İslam alemine, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barış kardeşlik, huzur içerisinde yaşamak inşallah nasip olur” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise “Bayramın büktün insanlığın barışına, kardeşliğine, Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu bayramların içimizdeki kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakarak barış huzur içerisinde güçlü bir birliktelikle, ümmetin kardeşliğiyle bu bayramı geçirmeyi Allah bize nasip etsin inşallah” dedi.

Bayram namazı sonrasında vatandaşlar mezarlıklara giderek burada dualar etti.