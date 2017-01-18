Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ocak 2017 Çarşamba 18:01

CHP 2. tur görüşmelerine 'Ayakta durarak' başladı

CHP 2. tur görüşmelerine 'Ayakta durarak' başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
CHP 2. tur görüşmelerine 'Ayakta durarak' başladı


CHP Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine ayakta durma eylemi ile başladı..

Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci turu, görüşmeleri, yargı yetkisinin bağımsız ibaresinin yanına ‘tarafsız' ifadesinin ekleneceği birinci maddenin görüşülmesiyle başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saat 18.00'da ayağa kalkarak, "81 ilin meydanlarında, sokaklarında milletimiz bizlerle birlikte rejim değişikliğine karşı ayaktadır" dedi. CHP'li milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP ve MHP liderleri TBMM'de buluştu: İkinci tur ele alındı CHP ve MHP liderleri TBMM'de buluştu: İkinci...
Taçyıldız'a verilen ballı ihale köylüleri vurdu Taçyıldız'a verilen ballı ihale köylüleri...
Osmaniyeli şehit Mahmut Ava yarın uğurlanacak Osmaniyeli şehit Mahmut Ava yarın uğurlanacak
Eskişehir şehit polis memuru Ali Sevim'i bekliyor Eskişehir şehit polis memuru Ali Sevim'i bekliyor
İzmir Şehit polis memuru Şenali Ocak'ı bekliyor İzmir Şehit polis memuru Şenali Ocak'ı bekliyor
Yeni Anayasa ile neler değişiyor? Anayasa değişikliğinin içeriği Yeni Anayasa ile neler değişiyor? Anayasa değişikliğinin...
Yukarı Çık

CHP ve MHP liderleri TBMM'de buluştu: İkinci...
Anayasa görüşmelerinin ikinci turu başlamadan gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'den...

Haberi Oku