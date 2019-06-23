İmamoğlu zaferini İstanbul halkıyla kutluyor

Yenilenen seçimlerinden büyük bir oy farkıyla kazanarak Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükehir Belediye Başkanı oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre kazandığını açıklarken İstanbul Halkına teşekkür etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu 'Sayın Cumhurbaşkanım, ilk fırsatta sizi ziyaret etmek, İstanbul ile ilgili planlarımı sizinle paylaşmak, sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum' diyorum.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabiki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve İstanbul'a sonuçlar hayırlı olsun.

Bugün onbinlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, yüksek seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Yaptıkları hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar.

SEÇİM SANDIKLARINI TERK ETMEYİN

Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün hali hazırda seçim verileri süreci netleştirmeye dönük oluştursa da, net sonuçlar biliyoruz ki tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, hukuk sorumlularına, bilişim görevlilerine süreç tamamlanana kadar görev yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. Lütfen sandıkları terk etmeyin. Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir.

DEMOKRASİ SAATİ TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR

Çok değerli vatandaşlarımız, biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Ama saatleri durdurarak zamanının akışını önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek gizleyemezsiniz. Sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulası çıktığını duyurmak isterim. 31 Mart'tan bu yana yapılan haksızlığın hesabı o tanımladığım bir avuç insana kesilmiştir. Bu İstanbul'da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul'da artık adalet, eşitlik hoşgörü olacak, kibir ve ötekileştirme bitecek. 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi perçinlemiştir. Bunu sadece bana oy verenler değil, tüm vatandaşlarımız sağlamıştır.

CHP VE İYİ PARTİ ÖRGÜTLERİNE TEŞEKKÜR

Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını herkesin gözünde korudunuz. Türkiye'yi yakın coğrafyadaki başka ülkelere benzetmeye çalışan dünyaya da işin aslını öğrettiniz. Teşekkürler sevgili hemşehrilerim. Başta eşime, oğullarıma, kızıma, anneme ve babama, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, CHP ve İYİ Parti örgütlerine, sayıları 150 bini aşan demokrasi ve adalet davasına inanan yürekli İstanbul gönüllülerine.

AK PARTİ, MHP VE HDP, DSP SEÇMENİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yanımıza duran tüm partililere, HPD seçmenlerine, MHP seçmenlerine, AK Parti seçmenlerine, DSP seçmenlerine, bu güzel şehirde yaşayan tüm komşularımıza, ister Kürt, ister Türk, ister Çerkez, ister Ermeni, İstanbul'un çocuklarına, annelerimize, ninelerimize, beyefendilerimize, başarılı kampanyayı yürüten kampanya direktörüne, çalışma arkadaşlarına, sevgili basın danışmanıma, sosyal medya ekiplerine, her zaman yanımda olan polis ve koruma ekiplerine, sahada görev yapan yüzbinlerce demokrasi aşığı partililerimize, Türkiye'nin dört bir yanından benimle ve demokrasi mücadelemize şiir yazan, şarkı söyleyen, arayan, soran yurdumun güzel insanlarına ve tabiki tüm 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Seçimi bir parti, bir grup, bir kişi değil, tüm İstanbullular kazanmıştır. Bunu şu an belki kimse hissedemiyor, göreceksiniz kısa sürede herkes böyle hissedecek. Benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'u bana yeşil alanlarla doldurma seferberliğini vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi tüm İstanbullulara mahcup olmadan yapmaktan başka gündemim yoktur.

Millet adına yapılacak hizmetleri engelleme çabasıyla karşılaşırsak, her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İBB Türkiye'nin en önemli kurumlarından biridir. Bir kez daha vaat ediyorum ki, her ne yapıyorsak olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır.

BU ZAFER DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR

Ben artık gece gündüz demeden çok yoğun bir çalışma için sabırsızlanıyorum. Bu tempo içerisinde gücümü vatandaşın güveninden alacağım. En çok da bu şehrin o güzel çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından alacağım. 31 Mart'tan sonra her şey çok güzel olacak demiştim, göreceksiniz o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Tabiki bu güzel akşamda mutlu olacağız, tabiki bu güzel akşamda sevineceğiz. Sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına gelmez. Bu bir zafer değil, yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, yarından itibaren 16 milyon vatandaşımıza eşit davranacağımızı ilan ediyorum.

İstanbul'a yeni bir başlangıç, hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da her şey çok güzel olacak.