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Erkek öğrencilere etek giydirmişler, peçe takmışlar

Türk eğitim sisteminin içini boşaltan, fen bilimleri ve matematik derslerini tırpanlayan AK Parti'nin milli eğitim bakanları, okullardaki rezaletlere bir yenisini daha ekledi. 

30 Nisan 2024 Salı 08:42
Erkek öğrencilere etek giydirmişler, peçe takmışlar






Erkek öğrencilere etek giydirmişler, peçe takmışlar

Eğitimin kalitesi yerlerde sürünürken, okullarda akıllara zarar uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. 23 Nisan törenlerinde erkek öğrencilere etek giydirerek peçe taktıranlara soruşturma açıldı

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
23 NisanTokat
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