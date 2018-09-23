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Kıbrıs TMT Şehidi'nin son yemeği 40 yıl sonra ağaç oldu

Rum saldırıları sırasında şehit düşen Türk Mukavemet Teşkilatı üyesi Ahmet Hergüner'in naaşı 40 yıl sonra, yediği incirden kök salan incir sayesinde bulundu.

Kıbrıs TMT Şehidi'nin son yemeği 40 yıl sonra ağaç oldu

Rum saldırıları sırasında şehit düşen Türk Mukavemet Teşkilatı üyesi Ahmet Hergüner'in naaşı 40 yıl sonra, yediği incirden kök salan incir sayesinde bulundu.

23 Eylül 2018 Pazar 16:28
Kıbrıs TMT Şehidi'nin son yemeği 40 yıl sonra ağaç oldu

Kıbrıs TMT Şehidi'nin son yemeği 40 yıl sonra ağaç oldu



Kıbrıs'ta Rum saldırıları sırasında 40 yıl önce kayıp olan Ahmet Hergün'ün şehit düştüğü ortaya çıktı. Ahmet Hergüner'in naaşına ise, ölmeden önce yediği son incir çekirdeğinden yetişerek kök salan ağaç sayesinde ulaşıldı. Ahmet Hergüner'in cesedi, midesindeki tohumdan bölgedeki ağaçlardan farklı türdeki bir ağaç çıkınca keşfedildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 1974 yılında Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında yaşanan çatışmalarda şehit düşen TMT üyesi mücahidin naaşına 40 yıl sonra ulaşılabildi.

Haberlere göre Ahmet Hergüner isimli şahsa ait ceset, midesindeki tohumdan çıkan incir ağacının büyümesi ve bölgede pek rastlanmayan bir ağaç olmasından ötürü dikkatleri üzerine çekmesi sayesinde bulundu.

Araştırmacılar, Hergüner'in içerisinde bulunduğu tünele atılan dinamit sonucu, tüneldeki diğer iki kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğini tespit etti. Buna göre dinamit patlamasının tünelin içerisinde oluşturduğu büyük delik, ortama ışık girmesine imkan tanıyarak incir tohumunun filizlenmesine imkan tanıdı.


Ahmet Hergüner'in 84 yaşındaki kız kardeşi Münur Hergüner, "Yarısını Yunanların, diğer yarısını da Türklerin oluşturduğu 4 bin nüfuslu bir köyde yaşıyorduk. 1974'te huzursuzluklar patlak verdi. Kardeşim Ahmet, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) katıldı. 10 Haziran Günü Yunanlar onu kaçırdı" dedi. Yıllarca kendisinden haber alamadıkları kardeşini aramaya devam ettiklerini dile getiren Hergüner, kardeşinin mezarının midesindeki tohumdan filizlenen bir incir ağacıyla işaretlenmiş olduğundan habersiz olduklarını söyledi.

BİR ARAŞTIRMACININ MERAKI, ŞAŞIRTICI OLAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI


2011'de bir araştırmacının, dağlık bölgedeki bir arazide, etrafta benzerlerinin bulunmamasına rağmen bir mağaranın içerisinden nasıl incir ağacı çıkmış olabileceğini merak etmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Araştırmacı, ağacın etrafında yaptığı kazı ve incelemeler sırasında insan kalıntıları ve kemikleri keşfedince yetkililer alarma geçti. Yapılan kazılarda iki kişinin daha kemiklerine rastlandı.

ÖLÜMÜNDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE İNCİR YEMİŞ

Münur Hergüner'den alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılması sonucu, midesinden incir ağacı çıkan ceset kalıntılarının Ahmet Hergüner'e ait olduğu kesinleşti. Uzmanlar Ahmet Hergüner'in ölümünden kısa bir süre önce incir yemiş olabileceği sonucuna ulaştı.

Kıbrıs adasında 1963 ila 1974 yılları arasında yaşanan çatışmalarda 200 binden fazla kişinin yerlerinden edildiği belirtilirken, Kıbrıs'ta Kayıp Kişiler Komitesi (CMP) verilerine göre halan aranmakta olan kayıp kişilerin sayısı ise 2 bin olduğu ifade ediliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
TMT
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