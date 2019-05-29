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Klor gazı zehirlenme paniği yaşattı

Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi.

Klor gazı zehirlenme paniği yaşattı

Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
Klor gazı zehirlenme paniği yaşattı

Klor gazı zehirlenme paniği yaşattı


Yüzlerce kişi aniden ortaya çıkan koku yüzünden evlerini tahliye ederken durumu fenalaşan 7 vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı


Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33. Sokak'taki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara dün sabah saatlerinde bir ton klor dolduruldu. Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Akşam saatlerinde gelen yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.

İTFAİYE ERLERİ ÇIKARDI

Çoğunluğu yerleşik yabancı, yaklaşık 100 kişi klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı. ihbar üzerine siteye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarda müdahale etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz maskeleri ve oksijen tüplerini takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti. Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

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