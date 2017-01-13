Mali Şube ekiplerinden İBB lojmanında FETÖ operasyonu

İstanbul Polisi Mali Şube ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kartal Soğanlık'ta bulunan lojmanlardaoperasyonu düzenledi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da ve Üsküdar'da FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslerde aramalar sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal,Soğanlık Yeni Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı.Başka bir polis ekibi ise Üsükdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.