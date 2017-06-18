Manisa'da askerler neden zehirleniyor?

Güvenlik güçleri bir yanda PKK'lı teröristlerle mücadele ederken, diğer yandan hayatın türlü zorlukları karşısında morallerini, umutlarını da dik tutmaya çalışıyor. Sık sık 'Bedelli Askerlik' yaygarası koparan sırtı kalın, cüzdanı şişkinlerin sesi soluğu olan BBP Genel Başkanı Desteci gibi siyasiler olmasa, zengin fakir ayrımı onları pek üzmeyecek.Bir de kışlada önlerine konulan karavanaya güvenebilseler, o zaman sırtları pek olacak.. Manisa'da son bir ay içerisinde 2 binden fazla askerin hastanelik olduğu gıda zehirlenmesi konusunda kamuoyunda oluşan tepki malum.Bu konuda Mehmet Koca'nın kaleme aldığı köşe yazısında Manisa'daki birliklere yemek üreten şirketin kime ait olduğu denetlenip denetlenmediği gündeme getiriliyor. İftar sofrasında bayat tavuklu karavanaya kurban giden bir askerin acısı hala tazeliğini korurken son olarak 561 askerin yeniden hastanelere kaldırılması akıllara durgunluk verecek cinsten..