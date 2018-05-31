MHP af konusunda ısrarını sürdürüyor: Çıkacak, geri dönüşü yok

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı af kampanyası AK Parti yöneticileri ile diğer siyasi partilerden yeterli desteği bulmamasına rağmen ısrarını sürdürüyor.



Cezaevlerinde doluluk nedeniyle aynı yatağı 3 kişinin paylaştığını söyleyen Kalaycı, "Hapishaneler dolmuş vaziyette. Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık" açıklamasında bulundu..

Devlet Bahçeli'nin af ilan edilmesi konusundaki sözleri MHP dışında pek destek bulmasa da gündemde yerini koruyor.Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Bunun geri dönüşü yok artık af çıkacak” dedi.

Seçim bölgesi Konya’da çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve parti yöneticileriyle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti. Rektör yardımcılarıyla da görüşen Mustafa Kalaycı ziyaret sonunda partisinin af vaadine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalaycı, MHP’nin daha önce verdiği seçim vaatlerinin gerçekleştiğini hatırlatarak, terör suçları ile kadın ve çocuğa yönelik suçlar hariç af çıkacağını kaydetti.

"BU KONUDA BEKLENTİ VAR"

Cezaevlerinde doluluk nedeniyle aynı yatağı 3 kişinin paylaştığını, bu durumu terör örgütlerinin faaliyet göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirdiğini anlatan Kalaycı şöyle konuştu:

“Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, terör suçları hariç kadına çocuğa karşı işlenen suçlar hariç, çocuk istismarı, kadın katilleri tecavüzcüler bu suçlar hariç bir af çıkarılmasını inşallah sağlayacağız. Bu konuda şöyle de bir sıkıntı var, şu anda hapishanelerimizde vardiya halinde aynı yatakta 3 kişi yatmak durumunda kalıyor. Bu derece hapishaneler dolmuş vaziyette. Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık"