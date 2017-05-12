Şehit Mehmet Gücüyetmez, Hatay Kumlu'da toprağa verilecek

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan 2 askerden Jandarma’in memleketi Hatay’ın Kumlu İlçesi'ne ateş düştü.Kumlu'nun Akkerpiç Mahallesi'nde oturan baba Hüssün Gücüyetmez’e, oğlunun şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verilirken, anne Meyrem Gücüyetmez’in 5 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin baba evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.Ağrı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevli olan 23 yaşındaki’in 2 ay önceile evlendiği ve eşinin de Ağrı’da olduğu belirtildi.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in cenazesi, yarın Ağrı’da düzenlenecek törenin ardından Hatay’a getirilecek ve Kumlu’da törenle toprağa verilecek.