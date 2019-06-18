Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
92250
ALTIN
252.957
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.3645
EURO
6.5917

Sürekli telefonda konuşma, boşanma nedeni sayıldı

Genç çiftler aman dikkat. Elinizden telefon düşmüyor, gizli numaralardan sürekli çağrı alıyorsanız, ayrılık sürecinde aleyhinizde delil olabiliyor..

Sürekli telefonda konuşma, boşanma nedeni sayıldı

Genç çiftler aman dikkat. Elinizden telefon düşmüyor, gizli numaralardan sürekli çağrı alıyorsanız, ayrılık sürecinde aleyhinizde delil olabiliyor..

18 Haziran 2019 Salı 01:04
Sürekli telefonda konuşma, boşanma nedeni sayıldı

Sürekli telefonda konuşma, boşanma nedeni sayıldı



Gözde T. adlı genç kadının açtığı boşanma davası sırasında mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay sürekli telefonla konuşan kadın ile, kendisine hakaret eden kocasını eşit derecede kusurlu buldu.

BOŞANMA DAVASINI KADIN AÇMIŞTI

İstanbul’da boşanma davası açan Gözde T., eşinin kendisine "Cahilsin, senden bir şey olmaz" şeklinde hakaretler ettiğini belirtti. Evin ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladığı kocasından tazminat da istedi. Tamer T. ise karısının sürekli telefonla konuştuğunu, bu konuşmalarının güven sarsıcı boyuta ulaştığını, eşinin kendisine tatmin edici cevaplar vermediğini iddia etti. Çiftin boşanmasına karar veren yerel mahkeme, hakaret gerekçesi ile Tamer T.’nin genç kadına tazminat ödemesine hükmetti.

TAZMİNAT KARARI İPTAL

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tazminat kararını hatalı bularak mahkemenin kararını bozdu. Kadının sürekli telefonla konuşması ve bu görüşmeleri kiminle yaptığını eşine açıklayamaması kusurlu davranış olarak sayıldı. Kadının da en az kendisine hakaret eden eşi kadar kusurlu olduğu belirtilen kararda Gözde T.’ye tazminat ödenmemesine hükmedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Boşanma NedeniSürekli Telefonla Konuşan Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsü devrildi, 16 yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi, 16 yaralı var
Okmeydanı'nda silahlı saldırı, 4 yaralı var
Okmeydanı'nda silahlı saldırı, 4 yaralı var
Rus ve Gürcüler Fatih'te çatıştı, 1 ölü var
Rus ve Gürcüler Fatih'te çatıştı, 1 ölü var
Açık bırakılan pencereden 2 yaşındaki bebek düştü
Açık bırakılan pencereden 2 yaşındaki bebek düştü
Bugün hava nasıl olacak? Yıldırım, dolu ve sel baskını olabilir
Bugün hava nasıl olacak? Yıldırım, dolu ve sel baskını olabilir
Temiz enerji yalanıyla milleti kanser ettiler
Temiz enerji yalanıyla milleti kanser ettiler
Türkiye gece boyunca bu yayına kilitlendi
Türkiye gece boyunca bu yayına kilitlendi
Türkiye, Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım tartışmasıyla rahatladı
Türkiye, Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım tartışmasıyla rahatladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort