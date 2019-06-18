Sürekli telefonda konuşma, boşanma nedeni sayıldı





Gözde T. adlı genç kadının açtığı boşanma davası sırasında mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay sürekli telefonla konuşan kadın ile, kendisine hakaret eden kocasını eşit derecede kusurlu buldu.

BOŞANMA DAVASINI KADIN AÇMIŞTI

İstanbul’da boşanma davası açan Gözde T., eşinin kendisine "Cahilsin, senden bir şey olmaz" şeklinde hakaretler ettiğini belirtti. Evin ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladığı kocasından tazminat da istedi. Tamer T. ise karısının sürekli telefonla konuştuğunu, bu konuşmalarının güven sarsıcı boyuta ulaştığını, eşinin kendisine tatmin edici cevaplar vermediğini iddia etti. Çiftin boşanmasına karar veren yerel mahkeme, hakaret gerekçesi ile Tamer T.’nin genç kadına tazminat ödemesine hükmetti.

TAZMİNAT KARARI İPTAL

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tazminat kararını hatalı bularak mahkemenin kararını bozdu. Kadının sürekli telefonla konuşması ve bu görüşmeleri kiminle yaptığını eşine açıklayamaması kusurlu davranış olarak sayıldı. Kadının da en az kendisine hakaret eden eşi kadar kusurlu olduğu belirtilen kararda Gözde T.’ye tazminat ödenmemesine hükmedildi.