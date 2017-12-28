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Telefonlara ByLock bulaştıran programlar; Bunlardan uzak durun

Terör örgütü FETÖ'nün binlerce vatandaşın telefonuna sızarak kurduğu kumpas ortaya çıktı. Telefonunuza yüklediğiniz ücretsiz uygulamaları gözden geçirin, bu uygulamalara dikkat

Telefonlara ByLock bulaştıran programlar; Bunlardan uzak durun

Terör örgütü FETÖ'nün binlerce vatandaşın telefonuna sızarak kurduğu kumpas ortaya çıktı. Telefonunuza yüklediğiniz ücretsiz uygulamaları gözden geçirin, bu uygulamalara dikkat

28 Aralık 2017 Perşembe 10:19
Telefonlara ByLock bulaştıran programlar; Bunlardan uzak durun

Telefonlara ByLock bulaştıran programlar; Bunlardan uzak durun

FETÖ'nün binlerce masum vatandaşa kurduğu kumpas, savcılık tarafından açığa çıkarıldı. FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 telefon kullanıcısından 1250 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Savcılık bu kişiler hakkında başka veri ve suçlama yoksa serbest bırakılmasını istedi..

Terör örgütü FETÖ'nün TÜBİTAK'ta çalışan bir üyesi tarafından yazılan çok sayıda ücretsiz programın Bylock'a yönlendirilmesinin ardından uzmanlar vatandaşları uyardı. Telefonunuzda bu uygulamayı kurduysanız risk altındasınız.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla incelenen Bylock yüklü telefonlardan 11 bin 480 nuramarada, ücretsiz uygulamalarla FETÖ'nün haberleşme uygulamasının sinsice yüklendiği ortaya çıktı. İşte o uygulamalar

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FETÖ KUMPASI BYLOCK'A YÖNLENDİRDİ


Bylock’a yönlendirilen 11 bin 480 numaraya, MİT ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tespitleri eşleştirilerek ulaşıldı. Bu numaralardan bazılarının çeşitli kamu ve özel şirketler üzerine kayıtlı olduğu görüldü. Bazı kişilerin 2 telefon numarasının olduğu ve numaranın birinin FETÖ’nün kurduğu kumpasla ByLock’a yönlendirildiği anlaşıldı. Ancak aynı kişiye ait diğer numaradan da ByLock çıktı. Bu kişiler listeden çıkarılmadı.

Tuzak programlardan bazıları şöyle: “Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com.”

PROGRAMI YAZAN FİRARİ FETÖ’CÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tuzak programı yazan kişinin firari eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz’ın ekibinde yer alan Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu belirledi. Erbakırcı’nın söz konusu tuzağı, Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiği bildirildi. Hakkında FETÖ’den yakalama kararı bulunan Erbakırcı’nın, darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

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