Aksaray'da feci kaza: 4 ölü 27 yaralı var



Aksaray güne feci kaza haberiyle başladı. Sabaha karşı bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi..

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırılıyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kimlik belirleme çalışması ise devam ediyor.

