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Aksaray'da feci kaza: 4 ölü 27 yaralı var

Aksaray'da içi yolcu dolu odobüs şarampole devrildi. Feci kazada en az 4 vatandaş hayatını kaybetti, 27 yaralı var

Aksaray'da feci kaza: 4 ölü 27 yaralı var

Aksaray'da içi yolcu dolu odobüs şarampole devrildi. Feci kazada en az 4 vatandaş hayatını kaybetti, 27 yaralı var

24 Mart 2018 Cumartesi 07:45
Aksaray'da feci kaza: 4 ölü 27 yaralı var

Aksaray'da feci kaza: 4 ölü 27 yaralı var


Aksaray güne feci kaza haberiyle başladı. Sabaha karşı bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi..

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırılıyor. 

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kimlik belirleme çalışması ise devam ediyor.
 

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