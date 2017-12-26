Böyle Noel kutlaması görülmedi

Böyle seksi Noel kutlaması görülmedi

İngiltere Noel kutlamarında en büyük organize etkinliği imza attı.Noel'de İngiltere'nin en büyük organie yüzme etkinliklerinden biri yaşandı. Soğuk havada dondurucu sulara dalan yüzücüler bir sosyal yardımlaşma kurumunun 53. yılı için toplandı.Bazılarının geyik, bazılarının Noel anne, bazılarının melek, bazılarınınsa çam ağacı olduğu etkinlikte birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı.Adeta mayoların yarıştığı etkinlikle özellikle erkeklerin giydikleri güne damga vuran kareler arasında yer aldı.Sınırları zorlamayı başaran erkekler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.1200 kişinin katıldığı seksi Noel kutlamasında katılımcılar dondurucu soğuk dinlemedi ve çok eğlendi.

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