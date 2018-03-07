"Çirkin erkek seviyorum galiba"

Oyuncu Şilan Makal arkadaşlarının sevgililerini bir türlü beğenmediğinden yana şikayetçi.Yeni nesil oyuncular İlayda Aydın ve Şilan Makal önceki gece Bebek’te objektiflere takıldı.Adı bir süre için şarkıcı Murat Dalkılıç'la anılan oyuncu Şilan Makal kendisine yöneltilen sorulara “Hayatımda biri yok. Çirkin erkek seviyorum galiba, ne zaman sevgilim olsa tüm arkadaşlarım çirkin buluyor. Yanıma yakıştıramıyorlar. Şaka bir yana evlenecek kadar ciddi olmadığı sürece hayatıma bir erkeği almam” yanıtını verdi.

Sözcü