Hadise işin suyunu çıkardı

Sosyal medyayı bazı ünlüler reklam yoluyla ciddi rakamlar kazanıyor. Bunlardan birisi de Hadise. Hadise son olarak ise sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki bunun benzeri daha önce görülmedi. Ünlüler giysilerden makyaj malzemelerine; otelden lüks markalara, sözde zayıflama ürünlerinden ayakkabıya kadar birçok reklama sosyal medya hesaplarında yer veriyor. Ama Hadise’nin yaptığı bu son reklam paylaşımı “İşin suyu çıktı” esprilerine neden oldu. Ünlülerin bu paylaşımlar için 5-50 bin TL arasında ödeme aldığı biliniyor. Zihinlerde beliren soru ise “Ünlü kişiler kazançlarının vergilerini ne zaman ve nasıl ödeyecek? Buna yönelik düzenleme nasıl yapılacak?” olarak açığa çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda bu tür paylaşımların çoğalmasından sonra Maliye Bakanlığı’nın bu tür eklam yapan isimleri sıkı denetime aldığı belirtilmişti.

Sözcü