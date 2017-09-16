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Karaböcek kardeşlerin inadı; Yarım asırdır kız kardeşi ile küs

Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek, kız kardeşi Gülden Karaböcek'i 44 yıldır affetmedi.

Karaböcek kardeşlerin inadı; Yarım asırdır kız kardeşi ile küs

Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek, kız kardeşi Gülden Karaböcek'i 44 yıldır affetmedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:32
Karaböcek kardeşlerin inadı; Yarım asırdır kız kardeşi ile küs

Karaböcek kardeşlerin inadı; Yarım asırdır kız kardeşi ile küs

Gülden Karaböcek ile Neşe Karaböcek'in arasını açan aşk skandalının izleri, yarım asırdır bir türlü silinmedi. Eski eşi Atilla Alpsakarya ile evlenen kardeşi Gülden Karaböcek'i affetmediğini söyleyen Neşe Karaböcek "Yüzüne bile bakamıyorum. Affetmek Allah'a mahsus, benim için kaldırmıyor" diyerek 44 yıldır devam eden kırgınlığın, küslüğün devam edeceğinin sinyallerini verdi..

BOŞANDIĞI EŞİ İLE KIZ KARDEŞİ EVLENDİ

Plakçı Atilla Alpsakarya ve Neşe Karaböcek 1964'te evlendi. Bir oğulları oldu. 1974'te boşandılar. Atilla Alpsakarya aynı yıl Neşe Karaböcek'in kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlendi. Çift 9 yıllık evliliklerini 1983'te sonlandırdı.

O TATSIZ YAŞANMIŞLIĞI HERKES BİLİYOR

Neşe Karaböcek eski eşiyle evlenen kız kardeşini affetmedi. Ünlü sanatçı duygularını Posta gazetesine verdiği röportajda anlattı: "Kendi yaptığım bir şeyden dolayı pişmanlığım yok ama bana yaşatılanlar var. O tatsız yaşanmışlığı herkes biliyor. Gülden ile 44 yıldır konuşmuyoruz. Banden hiç af dilemedi. Bana pişmanlıktan bahseden de maalesef olmadı. Annemin cenazesinde karşılaştık. Hiçbir şey olmamış gibi bir iki şey konuştuk. Sonra ayrıldık. Zaten cenazede ne konuşulur ki? Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam."

Anahtar Kelimeler:
Gülden KaraböcekNeşe Karaböcek
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