“Korseyi attım 2018’e hazırım”

Model Gabi Brecko sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını paylaştı.Çıplaklığı adeta bir hayat felsefesi haline getirmiş olan Amerikalı model Gabi Grecko, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl fotoğrafıyla 2018'de de bu tarz paylaşımlardan vazgeçmeyeceğini gösterdi.Amerikalı seksi model Gabi Grecko, sosyal medya hesabından yine olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Tamamen çıplak bir şekilde ayna karşısına geçen 28 yaşındaki Gabi Grecko çektiği çıplak selfie’yi sosyal medya hesabından paylaştı.74 yaşındaki Avustralyalı iş adamı Geoffrey Edelsten’la birlikte olan Grecko, paylaşımlarına sansür uygulamayı da ihmal etmedi. Yıl içinde çektiği benzer çıplak selfie’leri de bulunan ve 2018 yılı için de bol miktarda bu tarz paylaşımlarda bulunacağının sinyalini veren Grecko, bu kareyi “Korseyi attım 2018’e hazırım” notuyla paylaştı.

Sözcü