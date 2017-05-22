Ünlü gece kulübü Reina yıkıldı

1 Ocak 2017 gecesi IŞİD’in kanlı katliamına tanık olan ve ardından işletmecileri tarafından kapatılan Beşiktaş’taki ünlü eğlence mekanı Reina bu sabah saatlerinde yıkıldı.

1 Ocak 2017 gecesi IŞİD’in kanlı katliamına tanık olan ve ardından işletmecileri tarafından kapatılan Beşiktaş’taki ünlü eğlence mekanı Reina bu sabah saatlerinde yıkıldı.İş makineleri sabah erken saatlerde Reina’ya geldi. Reina’da kısa süre içinde yıkım başladı. 45 dakika kadar süren yıkım işleminin ardından iş makinelerinin alandan ayrıldığı gözlendi.Reina'daki yıkımın, imara aykırılıklar nedeni ile gerçekleştiği öğrenildi. Şirkete yakın bir kaynak "Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. Yıkım 45 dakika sürdü. Yıktılar çıktılar" diyerek iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı.