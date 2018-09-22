Yoga öğretmeni Türk kızı Instagramı salladı

Yoga öğretmeni Betül Lily sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ısntagramı sallıyor.Çok sayıda takipçisinin büyük beğenisini kazanan yoga öğretmeni Betül Lily soyal medyadan birbirinden iddialı pozlar vermeye devam ediyor. Türk yoga eğitmeni Betül Lily, Instagram'daki paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Doğa aşığı olan Betül Lily, her koşulda Yoga yapıyor.

ODTÜ öğrencisi olan Betül Lily, fiziği ve muhteşem fotoğrafları ile Instagram'ı sallıyor!

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