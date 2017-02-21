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21 Şubat 2017 Salı 16:36

Başbakan'dan şaşırtan hareket 

Başbakan Yıldırım’dan, partisini grup toplantısında yaptığı işaretle akılları karıştırdı. 

Başbakan'dan şaşırtan hareket 
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Başbakan'dan şaşırtan hareket 

Başbakan Yıldırım’dan, partisini grup toplantısında yaptığı işaretle akılları karıştırdı. 
    MHP'nin sembolü olan bozkurt işaretini yapan Yıldırım toplantı çıkışında bunun anlamını da açıkladı.
  Başbakan Yıldırım partisinin bugünkü grup toplantısında MHP ile özdeşleşen bozkurt işaretini yaptı. Yıldırım bozkurt işaretine ilişkin  “Engelliler için işaret dili var ya onu kullandım”  dedi.
   Başbakan Binali Yıldırım AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. Yıldırım izleyicilerden bir gruptan, ‘MHP’lileri unutma’ seslerinin yükselmesi üzerine, “Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim önce memleketim ve milletim dediler” karşılığını verdi. Sözcü'nün haberine göre Başbakan Binali Yıldırım’ın, bu sözleri esnasında bozkurt işareti yaptığı görüldü. MHP’nin sembolü olan bozkurt işaretini yapan Yıldırım toplantı çıkışında bunun anlamını da açıkladı. Gruptan sonra gazetecilerin bu işarete ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım ” Engelliler için işaret dili var ya onu kullandım” dedi. Yıldırım “Peki bu ne anlama geliyor” sorusuna ise “Tabiiki evet” yanıtını verdi.
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Başbakan Binali Yıldırım
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