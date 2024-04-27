İYİ Parti'de Musavat Dervişoğlu dönemi





İYİ Parti 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda ilk turda 1302 kayıtlı delegenin 1178’si oy kullanırken, 7 oy geçersiz sayıldı. İlk tur sonuçlarına göre; Koray Aydın 472 oy, Müsavat Dervişoğlu 370 oy, Mehmet Tolga Akalın 327 oy, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. İlk turda hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

MEHMET TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İyi Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, ikinci tur seçimlerine katılmayarak adaylık yarışından çekildi.

İLK TUR VE İKİNCİ TUR SONUÇLANDI; ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

İkinci turda ise 1158 delege oy kullanırken 6 oy geçersiz sayıldı. İkinci tur sonuçlarına göre; Müsavat Dervişoğlu 570 oy, Koray Aydın 565 oy, Mehmet Tolga Akalın 15 oy, Günay Kodaz ise 3 oy aldı. Adayların hiçbiri yeterli çoğunluğa ulaşamazken seçimler üçüncü tura kaldı. Parti tüzüğüne göre üçüncü turda salt çoğunluk kuralı aranmazken, en fazla oyu alan aday genel başkan seçilecek.

GÜNAY KODAZ, KORAY AYDIN LEHİNE ÇEKİLDİ

İyi Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, yarıştan Koray Aydın lehine çekildiğini açıkladı.

İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda seçimin 3'üncü turu gerçekleşti. Olağanüstü Kurultay'da Müsavat Dervişoğlu 611, Koray Aydın ise 548 oy aldı. Bu sonuçlarla İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu seçildi.

