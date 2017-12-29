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Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, bu yıl içerisinde yaklaşık 10 bin ailenin aşı reddinde bulunduğunu belirterek, "Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz." dedi.

Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, bu yıl içerisinde yaklaşık 10 bin ailenin aşı reddinde bulunduğunu belirterek, "Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz." dedi.

29 Aralık 2017 Cuma 16:29
Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı

ANKARA(AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, AA muhabirine son günlerde yaşanan aşı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2017'de 10 bin ailenin kendi isteği doğrultusunda çocuğuna aşı yaptırmadığını ifade eden Gümüş, bakanlık olarak aşılanma oranlarında yaşanan bu durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

"Hacettepe Üniversitesi ile ortak çalışıyoruz"

Aşı reddine ilişkin yapılan başvuruları mercek altına aldıklarını ve bu konuda bir çalışma yaptıklarını anlatan Gümüş, "Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz. Takiplerinde herhangi bir sorun çıkarsa buraya müdahale ederiz. Şu anda 1 milyon 300 bin yenidoğanımız var. Yeni evlatlarımız dünyaya geliyor. Sağlıklı bir birey şeklinde büyümeleri ve gelişmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık Müsteşarı Gümüş, Türkiye'nin salgın ve enfeksiyon hastalıkları konusunda çok ilerlemiş bir ülke olduğunun altını çizerek, "Hacettepe Üniversitemiz ile aşı reddi sebeplerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Aşı reddinde bulunulan iller ve sebeplerini araştırıyoruz. Burada sağlık okur-yazarlığı konusunda da önemli sorunlar olduğunu görüyoruz. Aşıyla ilgili negatif bilgilendirmeler ve buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmayı bize mart sonunda sunacaklar. Bilim heyetimiz de ona göre yeni politikalarımızı belirleyecektir." dedi.

"Kimseye suç duyurusunda bulunmadık"

Gümüş, son günlerde medyada sıkça yer alan "grip aşısı"na ilişkin tartışmalara da değindi. Bakanlık olarak grip aşısını zorunlu tutmadıklarına dikkati çeken Gümüş, isteyenlerin aşı yaptırabileceğini, istemeyenlere de zorla aşı yaptırılmadığını söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "grip aşılarının içinde alüminyum olduğu ve aşı yaptıranların alzaymır hastalığına yakalanacağı" yönündeki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Gümüş, aşının bilimsel bir konu olduğunu ve yapılan açıklamaların da kanıta dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının toplum sağlığı üzerinde sorumluluğu olduğunu anımsatan Gümüş, "Sağlıkla ilgili bir konuda topluma direktif veriyorsak, mutlaka bilimsel verilere dayanması gerekiyor. Bu konunun mutlaka bilimsel arenada ve kanıta dayalı olarak tartışılması ve değerlendirilmesi lazım." dedi.

Sağlık Bakanlığının Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarından dolayı soruşturma açmadığını belirten Gümüş, bu konuda savcılığa da bir suç duyurusunda bulunmadıklarını söyledi.

Muhabir: Duygu Yener

Anahtar Kelimeler:
AşıSağlıkSağlık Bakanlığı
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