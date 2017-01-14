Bakanlık inceleme başlattı

Avrupa’da raflardan indirildiği yönündeki haberler Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.Bakan Faruk Çelik Nutella’nın Avrupa’da raflardan indirilmesine neden olan raporu inceleyip ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi.
Nutella’nın palmiye yağında kanserojen bulunduğu gerekçesiyle Avrupa’da raflardan indirildiği yönündeki haberler Türkiye’de de yakında izleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi.