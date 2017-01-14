Sağlık:
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14 Ocak 2017 Cumartesi 13:22

Bakanlık inceleme başlattı

Avrupa’da raflardan indirildiği yönündeki haberler Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Bakanlık inceleme başlattı
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Bakanlık inceleme başlattı
   Avrupa’da raflardan indirildiği yönündeki haberler Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.Bakan Faruk Çelik Nutella’nın Avrupa’da raflardan indirilmesine neden olan raporu inceleyip ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi.
   Nutella’nın palmiye yağında kanserojen bulunduğu gerekçesiyle Avrupa’da raflardan indirildiği yönündeki haberler Türkiye’de de yakında izleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi.
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