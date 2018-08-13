Bayram tatiliniz burnunuzdan gelmesin!

KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, "Yazın sık suya girmek, klimaların, sıcakta da güneşin altında durmak; KBB acillerine sebep olabilir" diyerek tatilinizin kabusa dönüşmemesi için uyarıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, sağlıklı bir tatil geçirmeniz için bilgiler verdi...

KLİMALI ODADA SU BULUNDURUN

Burun

Özellikle havaların çok fazla ısınması ve güneş altında uzun zaman geçirilmesi, burun ucundaki kılcal damarların hassaslaşmasına sebep olabiliyor ve burun kanamalarını sıklaştırıyor. Ufak burun kanamalarında basit tamponlarla müdahale yapılabilirken, bazen durum hastaneye gidilmesini gerektirecek kadar ciddileşebiliyor. Özellikle tansiyon hastalarında çok ciddi kanamalar meydana gelebiliyor. Burun kanaması olduğunda burun içerisine hemen bol soğuk su çekilerek hiç pıhtı kalmayacak şekilde yıkamalı ve dik oturulup baş hafif öne eğilerek burun kanatlarına parmaklarla her iki taraftan 5 dakika baskı uygulanmalıdır.

KIRIKLARA DİKKAT!

Burun travmaları

Günümüzde hayatımızı çok kolaylaştıran klimalar da burun kanamasına sebep olabiliyor. Klima çalışırken havayı soğutur ancak havanın nemini de toplayarak havayı kurutur. O yüzden klimalı bir odada uzun süre oturduğunuzda ağzınızın kuruduğunu hissedersiniz ve su içme ihtiyacınız olur. Bu kuruluk burnu da etkileyerek hem burun ucunda kabuklanmaya, hem de güneşe çıktığınızda hassaslaşan damarların kanamasına sebep olabilir. Bu yüzden klima olan odalarda mutlaka açıkta su bırakılmalıdır.

"Yazın burun ile ilgili sık karşılaşılan diğer bir durum da burun travmalarıdır" diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, "Çocuklar bisikletten düşebilir, oyun oynarken burunlarına top gelebilir, sığ denize atlarken burunlarını kuma çarpabilirler. Bu durumlarda özellikle burun kırıklarına dikkat etmek gerekir, şüpheli bir durumda fazla vakit kaybetmeden mutlaka bir KBB uzmanına gidilmelidir" dedi.

YEMEK YERKEN AĞRI ARTAR

Kulak

Yüzücü kulağı olarak da bilinen 'Eksternal otit', dış kulak yolu ve kulak kepçesinin enfeksiyonudur. Kulak-burun-boğaz hastalıkları içerisinde sık karşılaşılan bir durumdur ve hafif bir seyirden hayatı tehdit edici boyutlara kadar değişik aşamalarda olabilir. Yaz aylarında daha sık görülür.

Dış kulak yolu cilt altı dokusunda zengin bir damar ağı ve yağ bezleri vardır ki bunlar 'serümen' denilen koruyucu yağlı bir örtü salgılarlar. Serümenin az üretilmesi enfeksiyon riskini artırır, fazla üretilmesi de tıkaç oluşumu ve buna bağlı işitme kaybı, tıkaç arkasında biriken materyalin enfekte olması gibi riskler taşır.

Serümen salgısına deri döküntüleri, dışarıdan gelen toz partikülleri, ölü mikroplar ilave olduğunda bir tıkaç oluştururlar ki buna buşon (kulak kiri) denir. Dış kulak yolu iltihabı geliştiğinde hastanın en temel şikayeti şiddetli kulak ağrısıdır. Kulağa dokunmakla, kulak memesini aşağı doğru çekmekle, yemek yeme sırasında çene hareketleriyle ağrı artar. Bunun yanı sıra dış kulak yolunun şişmesine bağlı kulakta tıkanma, enfeksiyon şiddetine göre akıntı, bazen şiddetli enfeksiyonlarda kulak kepçesinde kızarıklık ve şişme görülebilir. Bu durumdaki bir hasta mutlaka KBB uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

HAVA DEĞİŞİMİ BOĞAZI KURUTUYOR

Klima enfeksiyonları

"Boğaz enfeksiyonları zannedilenin aksine sadece kış aylarına özgü değildir" diyen Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, "Yazın da çok sık boğaz enfeksiyonu ile karşılaşılır. Bunun sebepleri; sıcak-soğuk çok sık hava değişiminin boğazı kurutması, soğuk içeceklerin sık tüketilmesi ve belki de en önemlisi klimalardır. Yazın hayatımızın her anında olan klimaların ne kadar temizlendiği bilinmiyor. Ayrıca havayı çok kuruttukları için boğazın kurumasına ve enfeksiyonlara yatkınlığın artmasına sebep olabiliyorlar. Bu durumlarda bir KBB uzmanına görünmekte fayda vardır" dedi.